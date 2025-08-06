İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ağustos 2025 Çarşamba / 12 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6892
  • EURO
    47,1429
  • ALTIN
    4411.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester United'dan Gianluigi Donnarumma hamlesi
Spor

Manchester United'dan Gianluigi Donnarumma hamlesi

Andre Onana ile kalede istikrarı yakalamayan ve Altay Bayındır'ın performansındasn memnun olmayan Premier Lig ekibi Manchester United düğmeye bastı. İngiliz ekibi, PSG forması giyen Gianluigi Donnarumma için 26 milyon sterlinlik bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

HABER MERKEZİ6 Ağustos 2025 Çarşamba 10:03 - Güncelleme:
Manchester United'dan Gianluigi Donnarumma hamlesi
ABONE OL

Transfer döneminin sonlarına yaklaşılırken Manchester United kaleci arayışını hızlandırdı. Andre Onana'nın inişli çıkışlı performansı ve Altay Bayındır'ın beklentileri karşılayamaması sonrası United, kaleye tecrübeli bir isim eklemek istiyor.

İngiliz basınına göre United, PSG'nin yıldız kalecisi Gianluigi Donnarumma için 26 milyon sterlinlik bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Fransız ekibi, sözleşmesi sona ermek üzere olan İtalyan kaleciyi bedelsiz kaybetmemek için gelen tekliflere sıcak bakıyor. Donnarumma'nın da Old Trafford'da oynamaya istekli olduğu ve başka teklifleri geri çevirdiği iddia ediliyor.

Öte yandan PSG'nin Lucas Chevalier gibi alternatiflere yönelmesi, bu transferin gerçekleşme ihtimalini güçlendiriyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Jandarma dronla suçüstü yaptı! Kazarken yakalandılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.