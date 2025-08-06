Manchester United'dan Gianluigi Donnarumma hamlesi

Transfer döneminin sonlarına yaklaşılırken Manchester United kaleci arayışını hızlandırdı. Andre Onana'nın inişli çıkışlı performansı ve Altay Bayındır'ın beklentileri karşılayamaması sonrası United, kaleye tecrübeli bir isim eklemek istiyor.

İngiliz basınına göre United, PSG'nin yıldız kalecisi Gianluigi Donnarumma için 26 milyon sterlinlik bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Fransız ekibi, sözleşmesi sona ermek üzere olan İtalyan kaleciyi bedelsiz kaybetmemek için gelen tekliflere sıcak bakıyor. Donnarumma'nın da Old Trafford'da oynamaya istekli olduğu ve başka teklifleri geri çevirdiği iddia ediliyor.

Öte yandan PSG'nin Lucas Chevalier gibi alternatiflere yönelmesi, bu transferin gerçekleşme ihtimalini güçlendiriyor.