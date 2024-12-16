Manchester United'dan Harry Maguire kararı

Leicester City'de iyi performans gösteren Harry Maguire, 2019-20 sezonunda 87 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Manchester United'ın yolunu tuttu. İngiliz futbolcu, Kırmızı Şeytanlar'da oynadığı 4,5 sezonda yaptığı hatalarla gündeme geldi.

Manchester United'dan 2023 yazında ayrılmaya yaklaşan Harry Maguire takımda kalmıştı. Kırmızı Şeytanlar'da kaptanlığa kadar yükselen tecrübeli oyuncunun kısa süre önce kaptanlığı elinden alındı.

Harry Maguire'ın bu sezon sonu ManU'daki kontratı bitiyor.

MANU YÖNETİMİNDEN BEKLENMEDİK HAMLE

Harry Maguire'ın Manchester United'dan sezon sonu ayrılması bekleniyordu. Ancak İngiliz oyuncu Manchester City'yi deplasmanda 2-1 yendikleri maçın ardından kontratına dair açıklamalarda bulundu.

31 yaşındaki stoper, sözleşmesindeki opsiyonun kullanılması için kulüp yönetimiyle görüştüğünü ve her şeyin olumlu gittiğini söyledi.

"Şu an her şey çok güzel ve ben de çok pozitifim. Bir sezon daha opsiyonum var ancak bu yönetimin ellerinde."