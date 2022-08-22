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Spor

Manchester United'dan Kevin Trapp için teklif

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın kaleci Kevin Trapp için Eintracht Frankfurt'a teklifte bulunduğu iddia edildi.

22 Ağustos 2022 Pazartesi 20:41 - Güncelleme:
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Sezona kötü bir başlangıç yapan Manchester United'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi.

Bild'de yer alan habere göre, İngiliz ekibi, Eintracht Frankfurt'a Alman kaleci Kevin Trapp için bir teklif sundu. Teklifin detaylarına dair bilgi verilmezken, Trapp'ın transfer için çekinceleri olduğu belirtildi.

32 yaşındaki kalecinin Almanya'da oynamasının garanti olduğu, Manchester United'de ise David de Gea'nın arkasında kalabileceği nedeniyle transfer için kararsız olduğu öne sürüldü.

KEVIN TRAPP KİMDİR?

Kevin Trapp, kaleci mevkiinde görev alan Alman millî futbolcudur. FC Brotdorf'un alt yapısından yetişen Trapp, şu an Eintracht Frankfurt takımında forma giymektedir.

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