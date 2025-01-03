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Spor

Manchester United'dan Maguire kararı

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim takımın İngiliz stoperi Harry Maguire'ın sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullanacaklarını açıkladı.

Haber Merkezi3 Ocak 2025 Cuma 18:23 - Güncelleme:
Manchester United'dan Maguire kararı
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Manchester United, takımın deneyimli isimlerinden Harry Maguire ile yola devam etmek istiyor.

Kulübün teknik direktörü Ruben Amorim, İngiliz savunma oyuncusunun sözleşmesinde yer alan uzatma opsiyonunu kullanacaklarını söyledi.

Portekizli teknik adam, "Maguire'ye çok ihtiyacımız var. Sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Manchester United, 31 yaşındaki savunma oyuncusunu 2019 yılında 87 milyon euro bonservis bedeliyle Leicester City'den kadrosuna katmıştı.

Manchester United forması altında 222 maça çıkan Maguire, 12 gol attı ve 7 asist yaptı.

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