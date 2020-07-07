İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Temmuz 2020 Salı / 16 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8675
  • EURO
    7,7457
  • ALTIN
    392.883
  • BIST100
    118007
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester United'dan Phil Neville'nin oğlu Harvey Neville'e profesyonel sözleşme
Spor

Manchester United'dan Phil Neville'nin oğlu Harvey Neville'e profesyonel sözleşme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, eski futbolcusu Phil Neville'ın oğlu Harvey ile profesyonel sözleşme imzaladı.

AA07 Temmuz 2020 Salı 11:33 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 11:33
ABONE OL

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester United, takımın altyapısında oynayan 18 yaşındaki Harvey Neville ile 1 yıllık sözleşme yaptı.

Harvey, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlk profesyonel sözleşmemi Manchester United ile imzalamış olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Aileme ve antrenörlerime desteklerinden dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Harvey, kulübün efsaneleri arasında yer alan babası Phil Neville ve amcası Gary Neville gibi defans mevkinde görev yapıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.