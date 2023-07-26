Manchester United'dan Rasmus Hojlund atağı

Gelecek sezon için kadrosuna bir forvet oyuncusu katmak isteyen Manchester United, Atalanta'da forma giyen Rasmus Hojlund için girişimlerini sıklaştırdı.

The Athletic'in haberine göre; Manchester United, Atalanta'da forma giyen Danimarkalı forvet Rasmus Hojlund için İtalyan kulübüne 50 milyon euro bonservis artı 10 milyon euro bonus maddeler içeren bir teklifte bulundu.

EN AZ 70 MİLYON EURO

Haberde, Atalanta'nın Hojlund için 70 milyon euro'dan fazla bir ücret talep ettiği ifade edilirken Hojlund'un takımdan ayrılmak istediği belirtildi.

20 yaşındaki Hojlund, geçtiğimiz sezon Atalanta formasıyla Serie A'da çıktığı 32 maçta 9 gol 4 asist kaydetti.