Manchester United'dan Solskjaer'e dev transfer bütçesi

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Manchester United yönetimi, Ole Gunnar Solskjaer'e 250 milyon euroluk transfer bütçesi sunma kararı verdi.

Haberde; Norveçli menajer Solskjaer'a verilen bu bütçenin, kulüp tarihinin en yükseği olduğu bilgisine vurgu yapıldı.

Ayrıca Manchester United'ın transferde ilk hedefinin Kalidou Koulibaly ve Raphael Varane transferleri olduğu belirtildi.

(Sporx)