Manchester United'dan Solskjaer'e dev transfer bütçesi
Premier Lig'de şampiyonluk yarışından uzak kalan Manchester United, yaz transfer dönemi için tarihi bir karar aldı.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Manchester United yönetimi, Ole Gunnar Solskjaer'e 250 milyon euroluk transfer bütçesi sunma kararı verdi.
Haberde; Norveçli menajer Solskjaer'a verilen bu bütçenin, kulüp tarihinin en yükseği olduğu bilgisine vurgu yapıldı.
Ayrıca Manchester United'ın transferde ilk hedefinin Kalidou Koulibaly ve Raphael Varane transferleri olduğu belirtildi.
(Sporx)
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