Manchester United'dan Zinedine Zidane bombası

Tecrübeli futbol adamının adı, uzun bir süredir Manchester United ile birlikte anılıyordu. Son olarak menajer Jose Mourinho'nun görevine son veren Kırmızı Şeytanlar, takımı sezon sonuna kadar efsanevi futbolcuları Ole Gunnar Solskjaer'e emanet etmişti.

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Önümüzdeki sezon için yeni hoca arayışlarını sürdürdüğü ifade edilen United'ın Zidane ile görüştüğü öne sürüldü.

İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, resmi Twitter hesabından duyurduğu haberde "Manchester United, Zidane ile temasa geçti." ifadelerini paylaştı.

(Posta)