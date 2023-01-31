İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2023 Salı / 8 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8214
  • EURO
    20,3852
  • ALTIN
    1152.52
  • BIST100
    5086.75
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester United'e kötü haber! Yıldız oyuncu 3 ay yok
Spor

Manchester United'e kötü haber! Yıldız oyuncu 3 ay yok

Manchester United'in Danimarkalı yıldız oyuncusu Christian Eriksen sakatlığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacak.

AA31 Ocak 2023 Salı 15:32 - Güncelleme:
Manchester United'e kötü haber! Yıldız oyuncu 3 ay yok
ABONE OL

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın Danimarkalı futbolcusu Christian Eriksen, sakatlığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacak.

Manchester United Kulübü, 28 Ocak'ta Reading'i 3-1 yendikleri İngiltere Federasyon Kupası 4. tur maçında ayak bileğinden sakatlanan Eriksen'in nisan sonu veya mayıs başına kadar forma giyemeyeceğini duyurdu.

Reading maçında Andy Carroll'ın sert müdahalesinin ardından sakatlanan 30 yaşındaki futbolcu, 57. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Sezon başında transfer olduğu Manchester United'da ilk 11'in değişmez isimlerinden biri haline gelen tecrübeli orta saha oyuncusu, tüm kulvarlarda çıktığı 31 maçta 2 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.