Manchester United'ın 150. yıl hedefi belli oldu!

Manchester United CEO'su Omar Berrada, kulübün 2028 yılındaki 150. yıl dönümünü çifte şampiyonlukla kutlama hedefini duyurdu. Berrada, bu iddialı vizyonu "Proje 150" adıyla Eylül 2024'te personele açıklamıştı. 1878'de Newton Heath adıyla kurulan United, önümüzdeki üç yılda İngiliz futbolunun zirvesine dönmek istiyor.

Ancak bu hedef kolay olmayacak. Erkek takımı son yılların en kötü Premier Lig sezonunu geçirirken, kadın takımı ise güçlü rakip Chelsea'yi geçmek zorunda. Berrada, United We Stand dergisine yaptığı açıklamada cesur hedefler koymanın önemini vurgulayarak, "Evet, 15. sırada bitirdik. Neredeyse imkansız görünüyor. Ama neden hedeflemeyelim? Neden elimizden gelen her şeyi vermeyelim?" dedi.

Barcelona örneğini veren Berrada, kulübün 2002/03 sezonunda Real Madrid'in 22 puan gerisinde kaldığını ancak üç yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ni kazandığını hatırlattı. "İki veya üç yaz transfer dönemi içinde Premier Lig şampiyonluğu için yarışabilecek bir kadro kurabiliriz," diye ekledi.

Mali zorlukların da farkında olan Berrada, Avrupa Ligi finalinde Tottenham'a kaybetmenin ardından 80-90 milyon sterlinlik gelir kaybı yaşadıklarını ve personel azaltmalarına gittiklerini belirtti. Ancak kadın takımı için Carrington tesislerine yapılan 50 milyon sterlinlik yatırımın altını çizdi.

Teknik direktör Rúben Amorim'in durumu ise hâlâ tartışma konusu. Berrada, Amorim ile Guardiola arasında benzerlikler kurarak, "Pep'in de ilk sezonu zordu, ancak prensiplerinden vazgeçmedi. Amorim de aynı şekilde dirençli," dedi.

Berrada son olarak, "Kolay olmayacak ama dönüşümün en zor kısmı geride kaldı. Şimdi yeniden yapılanma başlıyor. Zirveye döneceğimizden eminim," ifadeleriyle sözlerini noktaladı.