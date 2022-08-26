Manchester United'ın 90 milyon euroluk Anthony teklifine red

Premier Lig'e istediği başlangıcı yapamayan ancak Liverpool galibiyetiyle moral bulan Manchester United, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sky Sports'ta yer alan habere göre Manhester United, bir süredir ilgilendiği Brezilyalı yıldız Antony için Ajax'a 90 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Ancak Hollanda ekibi, bu devasa teklifi geri çevirdi.

GÖRÜŞMELER SÜRECEK



Her ne kadar teklifi reddedilse de Antony'yi kadrosunda görmek isteyen Kırmızı Şeytanlar ısrarını sürdürüyor. İki kulüp arasındaki görüşmelerin önmüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

KADROYA ALINMADI



Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag ile Ajax'ta çalışma fırsatı bulan Antony, takımının Sparta Rotterdam ile oynadığı maçın kadrosuna alınmamıştı.

SAO PAULO'DAN AJAX'A



2020 yılında Sao Paulo'dan Ajax'a transfer olan 22 yaşındaki futbolcunun, takımıyla 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Brezilya Milli Takımı ile 9 maça çıkan Antony, geçtiğimiz sezon Ajax ile 33 maçta 12 gol ve 10 asistlik performansa imza atmıştı.