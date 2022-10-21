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Spor

Manchester United'ın Cristiano Ronaldo'ya vereceği ceza belli oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da Tottenham maçında karşılaşma bitmeden stadı terk eden ve kadro dışı bırakılan Cristiano Ronaldo'ya verilecek ceza belli oldu.

21 Ekim 2022 Cuma 18:53 - Güncelleme:
Manchester United'ın Cristiano Ronaldo'ya vereceği ceza belli oldu
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Manchester United, Chelsea maçında kadroda olmayacağını açıkladığı Cristiano Ronaldo'ya yüklü bir para cezası vermeye hazırlanıyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre, kulüp, Tottenham karşılaşmasında oyuna girmeyi reddeden ve maç bitmeden stadyumdan ayrılan Portekizli yıldıza 720 bin sterlin ceza verileceği belirtildi.

Bu rakamın, Ronaldo'nun iki haftalık maaşına eşit olduğu vurgulandı.

Manchester United Menajeri Erik ten Hag, Chelsea maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında Ronalo için, "Takımın yaptığı açıklama çok açık. Cristiano Ronaldo, hala önemli bir oyuncumuz. Cristiano Ronaldo'nun yaptığı davranışın bir sonucu olacaktı. Tottenham maçında oyuna girmeyi kabul etmedi. Bu takım içindeki herkes, davranışlarından sorumludur. Birlikte yaşayıp birlikte oynadığınızda sonuçlar gelecektir. Futbol, bir takım sporudur. Belli standartlara uymanız gerekiyor. Ben de o standartlara uyulup uyulmadığını kontrol edecek kişiyim." ifadelerini kullanmıştı.

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