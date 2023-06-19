İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Haziran 2023 Pazartesi / 1 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6216
  • EURO
    25,8889
  • ALTIN
    1482.04
  • BIST100
    5475.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester United'ın forvet listesi belli oldu
Spor

Manchester United'ın forvet listesi belli oldu

Gelecek sezon ligde şampiyonluğa oynamak isteyen bir kadro kurmak için kolları sıvayan Manchester United'da öncelikli hedef santrfor.

19 Haziran 2023 Pazartesi 01:02 - Güncelleme:
Manchester United'ın forvet listesi belli oldu
ABONE OL

İngiliz basınına göre nümüzdeki sezon için forvete iyi bir bütçe ayrıcakları iddia edildi.

İLK HEDEF HARRY KANE

The Guardian'ın haberine göre Manchester United'ta ilk hedef Tottenham'ın kaptanı Harry Kane. Adı sezonun bitmesinin ardından sıkça Real Madrid'le anılan Harry Kane için Manchester United'ta ciddi bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Harry Kane'nin de Premier Lig'de en fazla gol atan oyuncu rekorunu Alan Shearer'dan almak istediği için İngiltere'de kalmaya sıcak baktığı ve Tottenham'dan da ayrılmak istediği için en büyük favori Manchester United oluyor.

DİĞER ÖNEMLİ ADAY RASMUS HOJLUND

İngiliz basınına göre Harry Kane transferi gerçekleşmezse Atalanta'nın 20 yaşındaki santrfor'u Rasmus Hojlund öne çıkıyor.

Atalanta'da 9 gol atan Danimarkalı golcü Erik ten Hag'ın en çok istediği isimler arasında yer alıyor.

DİĞER İSİMLER ZOR GÖRÜNÜYOR

Liste de 3. sırada yer alan ve 30 lig açında 19 gol atan Gonçalo Ramos önemli adaylardan birisi olarak adlandırılıyor

Bu sezon Seria A'da şampiyonluğun baş mimarlarından biri olan Victor Osimhen için 180 milyon euro istemesi bu transferi imkansız hale getiriyor.

The Atletic'in haberine göre Manchester United'ın bir diğer hedefi'de Aston Villa forması giyen Ollie Watkins. Ancak bu transfer uzak bir ihtimal olarak görülüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.