Chelsea ve Manchester United arasındaki transfer hareketliliğinde dev bonservis bekleniyor.

Sky Sports, Chelsea'nin Nicolas Jackson'a 80-100 milyon sterlin (108-135 milyon dolar) arasında değer biçtiğini ve onu yakından takip eden takımlar arasında United'ın da bulunduğunu iddia ediyor. Ayrıca, Mavilerin forvet oyuncusunu satmak için herhangi bir baskı altında olmadığını ve Premier Lig, Avrupa ve Suudi Arabistan'daki takımların onu transfer etmekle ilgilendiğini de ekliyor.

Jackson, son yıllarda Chelsea'nin ilk tercihiydi, ancak yaz transfer döneminde Joao Pedro ve Liam Delap'ın transfer edilmesiyle bu durum değişebilir. Senegalli yıldız geçen sezonu hayal kırıklığı yaratan bir şekilde tamamladı, ancak bu haberlere göre Chelsea, Jackson'a çok değer veriyor ve onu tgöndermek istemiyor gibi görünüyor. Sonuç olarak, potansiyel bir talip için onu transfer etmek oldukça zor.

Stamford Bridge ile sözleşmesi 2033'e kadar devam eden eski Villarreal oyuncusu Jackson, Chelsea formasıyla çıktığı 81 maçta 30 gol atıp 12 asist üretti. Bu maçların 70'inde ilk 11'de yer aldı, ancak gelecek sezon düzenli olarak forma giyemeyebilir.

Chelsea, Enzo Maresca'nın oyuncularının Kulüpler Dünya Kupası zaferinin ardından kısa yaz tatilinden dönmesiyle Jackson'ın nasıl bir performans sergileyeceğini görecek. 24 yaşındaki oyuncunun 17 Ağustos'ta Crystal Palace'a karşı oynanacak Premier Lig sezon açılış maçında ilk 11'de başlayıp başlamayacağı ise merak konusu.