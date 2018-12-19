Manchester United'ın listesinde 4 teknik adam var

Manchester United'da dün hareketli saatlar yaşandı ve Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun görevine son verildi. Geçici bir süreliğine bu göreve Portekizli teknik adamın yardımcısı eski futbolculardan Michael Carrick getirildi.

İngiliz menajerin sezon sonuna kadar takımda kalacağı ve bu sürede de Manchester United yönetiminin yeni menajer için çalışmalar gerçekleştirileceği öğrenildi.

Manchester United yönetiminin gelecek sezon için düşündüğü teknik adam adayları şöyle:

1) Ole Gunnar Solskjaer

Futbolculuk döneminde 11 sene Kırmızı Şeytanlar'ın formasını terleten Norveçli teknik adam, daha önce 2008-2010 yılları arasında ManU U23 takımında görev yapmıştı. 2011 yılından Norveç ekibi Molde'nin başına geçen 45 yaşındaki menajer, 2 yıl burada kaldıktan sonra 2014 yılında Galler ekibi olmasına rağmen Premier Lig'de mücadele eden Cardiff City'nin teknik direktörlük koltuğuna oturdu. Solskjaer, 2015'ten bu yana Norveç ekibi Molde'nin başında. Molde ile 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında Norveç Ligi şampiyonluğu yaşayan Solskjaer 2012-2013 sezonunda ise Norveç Kupasını kazandı.

2) Laurent Blanc

Teknik direktörlük kariyeri boyunca toplam 3 takımı yöneten Laurent Blanc, Haziran 2016'dan beri takım çalıştırmıyor. 2017-2010 yılları arasında menajerlik macerasına Fransa ekibi Bordeaux'da başladı. 2010-2012 yıllarında Fransa Milli Takımı'nı çalıştıran 53 yaşındaki teknik adam en son Paris Saint Germain'in başındaydı.

Kariyerinde 4 Fransa Ligi şampiyonluğu ve 2 Fransa Kupası bulunuyor.

3) Zinedine Zidane

2016-2018 yılları arasında Real Madrid'de görev yapan Cezayir asıllı Fransız teknik adam sahada kazanılmamış kupa bırakmadı. Eflatun-beyazlılarda 1 La Liga, 4 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupası, 1 İspanya Kupası, 1 İspanya Süper Kupası ve 2 Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluğu yaşadı.

4) Mauricio Pochettino

İlk teknik adamlık görevine futbolculuk kariyerinde önemli bir yeri olan İspanya ekibi Espanyol'da başlayan Arjantinli teknik adam, burada 2 sene çalıştıktan sonra Premier Ligi'ne 'merhaba' dedi. Southampton'ın başına geçen Mauricio Pochettino burada oynattığı göze hoş gelen futbol ile Kuzey Londra temsilcisi Tottenham'ın başına geçti. 2014 yılından beri Tottenham'ı çalıştıran 46 yaşındaki menajer, Premier Lig'de gedikli şampiyonlar ile zirve mücadelesi veriyor. Çalıştırdığı 3 takımda ise herhangi bir kupa kazanamadı.

(Skorer)