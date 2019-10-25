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'Manchester United'ın Mesut Özil'e ihtiyacı var'

Manchester United efsanesi Paul Scholes, kulübün Mesut Özil'i transfer etmesi gerektiğini söyledi.

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Manchester United efsanesi Paul Scholes, UEFA Avrupa Ligi'nde 1-0 kazandıkları Partizan maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.
 
BT Sport'ta yayınlanan maç sonu programında konuşan Paul Scholes, "Manchester United'a, takımı hücumda daha iyi oynatacak biri olan Mesut Özil gerekiyor. Hatları birbirine bağlayan, çok kaliteli bir oyuncu. Kariyeri zaten bunun ispatı. Hızlı ve kısa dönemli bir çözüm olabilir. Ancak, Manchester United'a çok faydalı olur." ifadelerini kullandı.
 
"TAM UNITED'IN İHTİYACI"
 
Efsane futbolcu, "Nihai bir çözüm olur mu emin değilim fakat Manchester United kadrosunda Mesut Özil gibi bir hücum oyuncusu yok. Kısa süreli oynayabilir ama tam Manchester United'ın çok ihtiyaç duyduğu tipte bir oyuncu." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
 
Bu sezon Arsenal'de forma şansı bulamayan Mesut Özil, son olarak 24 Eylül'de oynanan Nottingham Forest maçında süre aldı.
 
(Sporx)
 

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