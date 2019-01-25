Manchester United'ın Perisic transferi Mesut Özil'e bağlı

Ole Gunnar Solskjaer’in takımın başına geçmesiyle müthiş bir ivme yakalayan Manchester United, Inter’in Hırvat yıldızı Ivan Perisic için 40 milyon Euro’luk bir teklif sundu. Taraflar büyük oranda anlaşsa da Inter’in bu transfer için bir şartı var: Mesut Özil.

ARSENAL OCAK AYINDA GÖNDERMEK İSTEMİYOR

Inter, Arsenal’de forma şansı bulmakta zorlanan Mesut Özil’i 6 aylığına kiralamak istiyor.

Inter’e olan yakınlığıyla bilinen gazeteci Carlo Pellegatti, Mesut Özil haberlerini doğrulasa da Arsenal futbolcuyu ocak ayında göndermek istemiyor.

İtalyan Calciomercato sitesi de Inter’in Mesut Özil’i satın alma opsiyonlu 6 aylığına kiralayıp yaz ayında da oyuncunun bonservisini almak istediğini yazdı.

Görünen o ki Manchester United, Ivan Perisic transferi için sezon sonunu beklemek zorunda kalacak.

(Güneş)