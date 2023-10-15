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Spor

Manchester United'ın satışında yeni gelişme yaşandı! Bu devir rekor olacak

Premier Lig ekibi Manchester United'ın satışında yeni bir gelişme yaşandı. Katar Şeyhi'den gelen teklifin reddedilmesinin ardından kulübün azınlık hisselerinin satışa sunulacağı ortaya çıktı.

NTV Spor15 Ekim 2023 Pazar 12:28 - Güncelleme:
Manchester United'ın satışında yeni gelişme yaşandı! Bu devir rekor olacak
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Manchester United'da geçtiğimiz yıl başlayan kulübün satış sürecinde önemli bir gelişme yaşandı.

Times'ta yer alan haberde Manchester United'ı satın almak isteyen iki yatırımcıdan Katar Şeyhi Jassim bin Hamad Al Thani'nin kulübün tamamı için yaptığı teklifin reddedildiği ve satış sürecinden çekildiği belirtilirken yapılan teklifin gerçekçi olmadığı ifade edildi.

Ek olarak kulübün tamamını almak isteyen bir diğer isim Jim Ratcliffe'e ise yüzde 25'lik bir hisse satışı için onay verileceği aktarıldı. Kararın bu hafta yönetim kurulunun onayına sunulacağı kaydedildi.

Azınlık hisselerinin satışının kulübün devri için ilk adım olacağı ve Ratcliffe'in yüzde 25'lik hisse için 1.3 milyar sterlin ödeme yapacağı belirtildi.

MANCHESTER UNİTED İÇİN YAPILAN TEKLİFLER NELER?

Glazer ailesinin kulübü satmaya karar vermesinin ardından resmi olarak iki teklif yapıldı.

İngiliz basınında yer alan haberde Şeyhi Jassim'in Glazer ailesine kulübün tamamı için 1 milyar sterlinlik yatırımla birlikte toplam 6 milyar sterlin olduğu kaydedildi.

Jim Ritcliffe'in teklifinin ise 5 milyar seviyelerinde olduğu ve teklifte, Glazer ailesinin bir süre daha kulüpte kalması yönünde bir madde yer aldığı iddia edilmişti.

REKOR KIRILABİLİR

Kulübün tamamımın satışın gerçekleşmesinin ardından bu devir rekor olacak.

Manchester United'ın olası satışının en az 5 milyar sterline tamamlanması beklenirken rekoru NFL takımlarından Denver Broncos kırmıştı.

Broncos, geçtiğimiz yıl 4.5 milyar dolara satıldı.

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