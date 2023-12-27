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Spor

Manchester United'ın yeni hissedarından köklü değişiklik!

Manchester United'ın %25'lik kısmını satın alan Jim Ratcliffe, kulüp içinde köklü bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

27 Aralık 2023 Çarşamba 00:05 - Güncelleme:
Manchester United'ın yeni hissedarından köklü değişiklik!
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Geçtiğimiz günlerde Manchester United'ın, %25'i için 275 milyon euro ödeyen Jim Ratcliffe büyük bir değişime hazırlanıyor.

Jim Ratcliffe'in, büyük bir düzenleme çalışması yürütmek amacıyla bir dış denetçiden Manchester United'ın yapısını ve harcamalarını değerlendirmesini istemesi bekleniyor.

Bu durum ise 300 kadar çalışanın potansiyel olarak tehdit altında olduğu anlamına geliyor.

DÜŞÜRÜLME HEDEFLENİYOR

71 yaşındaki Jim Ratcliffe, en az 1000 olan personel sayısının yüzde 25-30 arasında azaltılabileceğine inanıyor ve bu nedenle kulübü denetlemesi için bir blue chip muhasebecisine talimat verecek.

Ayrıca Jim Ratcliffe'in ödediği bu ücret kulübün transferi için değil altyapı gelişimi için kullanılacağı da söylendi.

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