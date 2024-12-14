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Spor

Manchetser City'nin transfer planı belli oldu

Son dönemde sahadan kötü sonuçlarla ayrılan İngiliz ekibi Manchester City ara transfer dönemi için orta sahaya takviye yapmaya hazırlanıyor. İngiliz ekibinin listesi bir hayli kabarık. İşte detaylar...

14 Aralık 2024 Cumartesi 16:07 - Güncelleme:
Manchetser City'nin transfer planı belli oldu
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İngiltere Lig Kupası'ndaki Tottenham yenilgisiyle başlayan 10 maçlık dönemde yedi kez sahadan yenilgiyle ayrılan Manchester City, ara transferde orta sahaya yıldız bir ismi transfer etmek istiyor.

Alınan kötü sonuçları tersine çevirmek isteyen ve Rodri'nin yerini doldurmayı planlayan Manchester City ocak ayında bu bölgeye birden fazla takviye yapabilir.

Times gazetesinde yer alan haberde Bayer Leverkusen'in yıldızı Florian Wirtz'in listenin ilk sırasında olduğu belirtildi. Bayer Leverkusen'in ocak ayında bu ayrılığa sıcak bakmadığı ve Real Madrid'in de gelecek yaz Wirtz için devreye gireceğine dikkat çekildi.

Ek olarak sezon sonunda Carlo Ancelotti'nin yerine sezon sonunda Xabi Alonso'nun gelmesi durumunda Wirtz'in sıradaki durağının Real Madrid olma ihtimalinin artacağına vurgu yapıldı.

Florian Wirtz, bu sezon Bayer Leverkusen formasıyla 23 maçta 10 gol ve 5 asist kaydetti. | Reuters

Manchester City'nin listesindeki bir diğer aday ise Newcastle United forması giyen Bruno Guimaraes. Geçtiğimiz yaz da 27 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen Manchester City, 100 milyon sterlinlik serbest kalma maddesini ödemek istememişti.

Yaz transfer döneminde Liverpool'la adı anılan ve anlaşmaya yaklaşan Real Sociedad'ın İspanyol orta sahası Martin Zubimendi, Manchester City'nin takip ettiği isimler arasında.

Ek olarak Atalanta'dan Ederson ve Crystal Palace'dan Adam Wharton da Manchester City orta saha adayları arasında yer alıyor.

REKOR GELİR AÇIKLANDI

Manchester City, 2023/24 sezonunun finansal raporlarını açıkladı.

Kulüp, 715 milyon sterlinlik gelirle yeni bir rekora imza attığını ve geçtiğimiz sezonun da kârla tamamlandığı duyurdu.

Son finansal raporda City'nin oyuncu maaşlarını azalttığı, oyuncu satışları ve maç günü gelirlerinin artmasının rekorun yeniden kırılmasına önemli bir katkı sağladığı kaydedildi.

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