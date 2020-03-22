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Spor

Mancini: ''Çocukluk arkadaşım öldü''

'İtalya'dan ayrılmayacağım benim mezarım burada'

22 Mart 2020 Pazar 18:16 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 18:20
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İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, koronavirüs salgını nedeniyle ülkesindeki son durum hakkında konuşurken, yakın arkadaşının ölüm haberini aldığını açıkladı.

"ÇOCUKLUK ARKADAŞIM ÖLDÜ"

Roberto Mancini, "Jesi'de yaşayan ailem şu an iyi ama onlar için endişeliyim. Kız kardeşim telefon etti ve çocukluk arkadaşımın koronavirüsten dolayı öldüğünü söyledi. Beraber çocukken futbol oynardık, güzel günlerimiz olmuştu. Jesi'de bir yardım kuruluşunda çalışmıştı, iyi bir insandı." açıklamasını yaptı.

"KİMSE BU CEHENNEME HAZIR DEĞİLDİ"

İtalya'da ölü sayısı 4 bini geçerken, sadece Lombardiya bölgesinde en z 3 bin kişinin öldüğü açıklandı. Son durumla ilgili konuşan Mancini, "Bergamo'dan tabutlarla çıkan askeri araçların konvoyu insanın boğazına bir yumruk gibi oturuyor. İnsanların yeterince yoğum bakım ünitesi olmadığı için ölmesi inanılmaz saçma bir şey. Kimse yer yüzündeki bu cehenneme hazır değildi." dedi.

"İTALYA'DAN AYRILMAYACAĞIM, BENİM MEZARIM BURADA"

55 yaşındaki teknik adam "Sağlık görevlilerimiz kahramanca bir iş yapıyor ve onlara sonsuz inancım var. Bu yüzden İtalya'dan ayrılmayı düşünmüyorum. Benim mezarım İtalya'da" diye konuştu.

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