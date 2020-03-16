Mancini: ''Euro 2020 ertelenirse şampiyon oluruz''

16 Mart 2020 Pazartesi 00:35 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 00:35

Milli Takımımızın Euro 2020'deki rakiplerinden İtalya'nın teknik direktörü Roberto Mancini, koronavirüs gündemiyle ilgili devlet televizyonu RAI'ye röportaj verdi.

Mancini, salgın sebebiyle herkesin evde olmasının tek doğru karar olduğunu söyleyerek, "Lig tekrar başlarsa düzenli idman yaparak yeniden aynı seviyelere gelmek 10 gün veya 2 hafta sürecek." diyerek bu sezonun iptal edilmesi yönündeki görüşünü üstü kapalı şekilde belirtti.

EURO 2020'DEN DAHA ÖNEMLİ ŞEYLER VAR

UEFA'nın Euro 2020'yi erteleyip ertelemeyeceğine yönelik kararın Salı günü belli olacağını belirten Mancini, "İtalya'da 15 gün içinde yaşadıklarımızı şimdi diğer ülkelerde görülecek. Nasıl karar alınır bilmiyorum ama hayatımızda Euro 2020'den daha önemli şeyler var" ifadelerini kullandı.

Turnuvanın 1 yıl ertelenmesi halinde Avrupa Şampiyonası'nı kazanabileceklerini söyleyen deneyimli teknik adam, "Herkesin sağlığı yerinde olması, hepimizin stadyumlara gidip eğlenebilmemiz en önemlisi. Ertelenirse 1 yıl içinde şampiyon olabiliriz" sözlerini sarf etti.

Mancini ayrıca Avrupa Şampiyonası'na gidecek İtalya Milli Takım kadrosunun sadece bir kaç isminin belli olmadığını onu da son dakika sürprizi olup olmaması için beklettiklerini söyleyerek "Eğer Euro 2020'de erteleme olursa kadromuzda değişiklikler olacak" ifadeleriyle açıklamalarını noktaladı.

(sporx)