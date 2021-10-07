Mancini: Hayal kırıklığına uğradık

7 Ekim 2021 Perşembe 00:50 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 00:50

UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya'nın deplasmanda İtalya'yı 2-1 mağlup ettiği maç sonrası iki takımın teknik direktörleri Luis Enrique ile Roberto Mancini açıklamalarda bulundu.

Finale yükselen İspanya'nın hocası Luis Enrique, "Biz kime karşı oynarsak oynayalım kendi oyunumuzu oynayacağız. 40-50 kişilik oyuncu havuzumuz var ve form durumuna göre kadroya çağırılıyorlar. Kendi oyunumuzu oynayarak kazandığımız için mutluyuz. Yarı final oynacak olan Fransa ve Belçika ikisi de çok iyi takımlar. Biz kim çıkarsa çıksın kazanmaya çalışacağız." diye konuştu.

Tam 37 maçlık namağlup serisi sona eren İtalya'nın teknik direktörü Roberto Mancini ise, "Tabii ki kaybettiğimiz için üzgünüz, hayal kırıklığına uğradık, bu doğru ama yenilmek bizim gücümüze güç katacak. Bugün kaybetmek bir Avrupa Şampiyonası finalinde veya Dünya Kupası finalinde kaybetmekten daha iyidir." ifadelerini kullandı.