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Spor

Mancini'den Zaniolo açıklaması! Nicolo Zaniolo'yu milli takıma çağırmadık çünkü...

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, İtalya'nın Euro 2024 Elemelerinde mücadele edecek kadroyu açıkladı. Nicolo Zaniolo'yu kadroya almayan tecrübeli hoca konu hakkında açıklamalarda bulundu.

20 Mart 2023 Pazartesi 17:07 - Güncelleme:
Mancini'den Zaniolo açıklaması! Nicolo Zaniolo'yu milli takıma çağırmadık çünkü...
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Galatasaray, Nicolo Zaniolo'yu transfer ederek dikkatleri üzerine çekti. Roma'da kadro şansı bulamayan yıldız oyuncunun milli takımda oynaması da zorlaştı. Hem form tutmak hem yeniden İtalya Milli Takımı'nda forma giymek isteyen Nicolo Zaniolo, sarı kırmızılı takıma alışmaya çalışıyor.

Galatasaray'da 2 maça çıkan Nicolo Zaniolo, ilk maçında sonradan oyuna giren yıldız oyuncu Kasımpaşa ağlarını havalandırarak takımına 3 puan kazandırdı. İtalyan oyuncu 2-1'lik Konyaspor yenilgisinde de oyuna sonradan girdi ancak mağlubiyete engel olamadı.

Liglere ara verilmeden önce İtalya Milli Takımı, Euro 2024 Elemeri'nde yer alacak kadroyu duyurdu. Nicolo Zaniolo kadroda yer almadı.

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini bu duruma açıklık getirdi.

Milli takım kapısını yıldız oyuncuya açık bırakan Mancini, "Nicolò Zaniolo'yu milli takıma çağırmadık çünkü yeni iyileşti ve henüz fit durumda değil. Galatasaray'da henüz 90 dakikalık bir maç oynamadı ama oynar ve iyi de performans gösterirse, takıma çağıracağız" şeklinde konuştu.

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