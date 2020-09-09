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Spor

Mandzukic'den Beşiktaş taraftarına sürpriz hareket

Beşiktaşlı taraftarların Mandzukic'e 'Come to Beşiktaş' çağrısı yıldız oyuncunun Instagram hesabındaki gönderileri yoruma kapatmasına neden oldu.

09 Eylül 2020 Çarşamba 18:06 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 18:06
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Katar ekibi Al Duhail'le sözleşmesini feshettikten sonra boşta olan ve henüz bir takımla anlaşmayan Mario Mandzukic sürpriz bir harekete imza attı.

Siyah beyazlı taraftarların "Come to Beşiktaş" yağmuruna tuttuğu Hırvat yıldız, Instagram hesabındaki gönderileri yoruma kapattı. Forvet arayan Beşiktaş'ta gündemdeki isimleri en üst sırasında olan Mandzukic'in bu hareketi büyük şaşkınlıkla karşılandı

197 GOL 84 ASİST!

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın 34 yaşındaki golcünün transferi için yöneticilerden mali fedakarlık istediği ifade edilmişti. Mandzukic'in en az 2 yıllık sözleşme istediği ve toplamda 7-8 milyon euro garanti ücret talep ettiği iddia ediliyor.

Kariyerinde 497 maçta forma giyen yıldız oyuncu 197 gol atarken 84 asist yapma başarısını gösterdi. En parlak dönemini ise 162 maçta 44 gol ve 17 asistlik performansla Juventus'ta yaşadı.


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