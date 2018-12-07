Mangala Galatasaray hakkında bilgi topluyor

DEVRE arasında kadroda büyük bir değişikliğe gidecek olan G.Saray’da transfer harekatı hız kazandı. Sarı-Kırmızılılar, Teknik Direktör Fatih Terim’in raporu doğrultusunda 2 golcü 1 stoper takviyesi yapacak. Şartların oluşması durumunda ise orta sahaya da bir transfer yapılması gündemde. Transfer bütçesi de takımdan gönderilecek isimlerden gelecek sıcak para ile karşılaşanacak. Galatasaray’ın stoper listesinin ilk sırasında Manchester City’de forma şansı bulamayan Eliaquim Mangala bulunuyor.

GÖNDERMEYE SICAK BAKIYORLAR

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz de önceliğini transfere vermiş durumda. Başkan Cengiz, Terim’in istediğini yerine getirmek için tüm imkanları seferber ediyor. Mustafa Cengiz, önümüzdeki günlerde İngiltere’ye giderek City yetkilileri masaya oturacak. Bu sezon hiçbir resmi maçta forma giyemeyen 27 yaşındaki stoperin sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. İngiliz ekibi Mangala ile yolları ayırıp maaş yükünden kurtarmanın hesaplarını yapıyor.

F.BAHÇE’NİN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Sezon başında İngiliz ekibinin çalıştırıcısı Pep Guardiola’nın takımda düşünmediği Mangala gelen transfer tekliflerini kabul etmeyince mecburen takımda kalmıştı. Mangala’nın ismi sezon başında Fenerbahçe ile da sıkça anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti. Başarılı oyuncunun takım arkadaşı İlkay Gündoğan’dan Türkiye hakkında bilgiler aldığı öğrenildi. Manchester City’nin Sarı-Kırmızılı takımının genç yıldızlarını yakından takip ettiği de biliniyor.

(Aksam)