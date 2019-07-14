Mangala harekatı
BEŞİKTAŞ, Manchester City’nin Asya Turnesi’ne çıkan 26 kişilik kadrosunda kendisine yer bulamayan Eliaquim Mangala için yeniden harekete geçme kararı aldı.
- Star Spor
İsmi Fernerbahçe için de anılan 28 yaşındaki Fransız stoperin kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi var. Kartal bu nedenle piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Mangala’yı 2-3 milyon euroya bitirmek istiyor. İngilizler bu rakamı az bulursa, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi de masaya konacak.
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