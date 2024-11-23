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Spor

Manisa Basket, Saben Lee'yi açıkladı

Manisa Basket, sezon başında takımdan ayrılan Saben Lee'yi yeniden kadrosuna kattığını açıkladı.

AA23 Kasım 2024 Cumartesi 13:20 - Güncelleme:
Manisa Basket, Saben Lee'yi açıkladı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket, sezona Manisa temsilcisinde başladıktan sonra İsrail ekibi Maccabi Playtik'e giden Saben Lee ile tekrar anlaştı.

Manisa Basket'in sosyal medya hesabından İngilizce olarak yapılan paylaşımda, "O döndü, evine hoş geldin Saben Lee." ifadelerine yer verildi.

Saben Lee, Manisa Basket formasıyla Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Sırbistan temsilcisi FMP karşısında attığı 43 sayı ile organizasyonda 22 Ocak 2019'da İtalyan temsilcisi Sidigas Avellino'da Banvit karşısında aynı sayı ile oynayan Keifer Sykes'ın rekoruna ortak olmuştu.

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