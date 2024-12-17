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Spor

Manisa Basket, yarın Sırp ekibi FMP'yi ağırlayacak

Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında temsilcimiz Manisa Basket Sırp ekibi FMP ile karşı karşıya gelecek.

AA17 Aralık 2024 Salı 09:46 - Güncelleme:
Manisa Basket, yarın Sırp ekibi FMP'yi ağırlayacak
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Manisa Basket, Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında yarın Sırp temsilcisi FMP'yi konuk edecek.

Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Grupta 3 galibiyet ve 2 yenilgisi olan Manisa Basket, son maçlar öncesinde 2. sırada bulunuyor. Son 16 turu için play-in oynamayı garantileyen Manisa Basket'in az da olsa liderlik şansı bulunuyor.

Grubun diğer maçında ise İspanyol UCAM Murica, Yunan temsilcisi Peristeri'yi konuk edecek.

Avrupa kupalarında 20. maçına çıkacak Manisa Basket, geride kalan 19 müsabakada 11 galibiyet ve 8 yenilgi yaşadı.

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