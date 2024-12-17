Manisa Basket, yarın Sırp ekibi FMP'yi ağırlayacak

Manisa Basket, Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında yarın Sırp temsilcisi FMP'yi konuk edecek.



Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Grupta 3 galibiyet ve 2 yenilgisi olan Manisa Basket, son maçlar öncesinde 2. sırada bulunuyor. Son 16 turu için play-in oynamayı garantileyen Manisa Basket'in az da olsa liderlik şansı bulunuyor.

Grubun diğer maçında ise İspanyol UCAM Murica, Yunan temsilcisi Peristeri'yi konuk edecek.

Avrupa kupalarında 20. maçına çıkacak Manisa Basket, geride kalan 19 müsabakada 11 galibiyet ve 8 yenilgi yaşadı.