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Spor

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol, Galatasaray'a konuk oluyor

Türkiye Basketbol Süper Ligi 30. haftasında play-off'a kalma mücadelesi veren Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol, Galatasaray NEF'e konuk olacak.

IHA15 Mayıs 2023 Pazartesi 12:06 - Güncelleme:
Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol, Galatasaray'a konuk oluyor
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Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, tarihinde ilk defa mücadele ettiği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde (BSL) normal sezonda son haftaya girilirken, play-off yolunda önemli bir virajı dönecek. Potanın Tarzanları, ligin 30. haftasında 20 Mayıs Cumartesi günü saat 15.30'da Galatasaray Nef'e konuk olacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde (BSL) normal sezonda artık son haftaya giriliyor. Potanın Tarzanları da ligin 30. haftasında Galatasaray'ın misafiri olacak. Karşılaşma 20 Mayıs Cumartesi günü 15.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Bu hafta sonu Ayos Konyaspor'u 91-87 mağlup eden Potanın Tarzanları, salı günü antrenmanlara başlayacak.

"Sonuç her ne olursa olsun ortaya koyduğumuz mücadele bizim için çok önemli"

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Bora Çaylan, "Uzun bir lig maratonunun ardından artık normal sezonda son haftaya girildi. İyi başlayamadığımız sezonda yeni hocamız Hakan Demir yönetiminde aldığımız galibiyetler ile play-off potasına girdik. Öncelikle rakibimiz Galatasaray'ı yenmemiz gerekiyor. Ardından Bahçeşehir Koleji ve Büyükçekmece'nin mağlup olmasını bekleyeceğiz. İmkansız diye bir şey olmadığını sezonun geri kalan bölümünde gösterdik. Sonuç her ne olursa olsun ortaya koyduğumuz mücadele bizim için çok önemli. Biz, hiçbir takıma karşı geri adım atmıyoruz ve her maçımızı kazanmak için sahaya çıkıyoruz" dedi.

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