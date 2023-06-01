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Spor

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Ahmet Kandemir dönemi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'da başantrenörlüğe Ahmet Kandemir getirildi.

1 Haziran 2023 Perşembe 22:32 - Güncelleme:
Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Ahmet Kandemir dönemi
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Bora Çaylan'ın da katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde Kandemir, kendisini yeşil-beyazlı camiaya bağlayan mukaveleye imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başkan Çaylan, Süper Lig'deki ikinci sezonlarında daha da yukarıları hedeflediklerini belirtti.

Ligi bitirdikleri sıralamadan dolayı FIBA'dan Avrupa Kupası davetiyesi gelebileceğini ifade eden Çaylan, "Bu konu daha netleşmedi. Orada da ülkemizi, şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edeceğiz." dedi.

Başantrenör Ahmet Kandemir ise mücadeleci bir takım oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Kaybettiğin zaman da taraftarlarca alkışlanan bir oyun ortaya koyduysan, doğru yoldasın demektir. Bizim de en büyük kriterimiz bu olacak. Son topa kadar mücadele eden, maçı bırakmayan bir takım oluşturmaya çalışacağız. Doğru isimlerle, doğru zamanda bir araya gelip, iyi bir takım oluşturabileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

  • Ahmet Kandemir
  • Manisa Büyükşehir Belediyespor
  • Basketbol

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