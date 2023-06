Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

Manisa Büyükşehir Belediyespor Olağan Genel Kurulu Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı faaliyet raporunu, Denetleme Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler ise denetleme kurulu raporunu okudu. Okunan raporlar oybirliği ile kabul edildi. Ardından divan seçimi gerçekleştirildi. Divan Başkanlığı'na Mehmet Güzgülü getirilirken, divan üyeliklerini ise Alpaslan Ustamehmetoğlu ile Alpaslan Kaya yaptı.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR SPORTİF ANLAMDA SEZONA DAMGA VURDU"



Genel kurulda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün konuşma yaptı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un sportif anlamda sezona damga vurduğunu belirten Başkan Cengiz Ergün, "Basketbol takımımızın Federasyon Kupası ve lig şampiyonluğu kupasıyla Süper Lig'e çıkmasıyla başlayan güzel bir sezon yaşadık. Alışma sürecinde her ne kadar talihsiz sonuçlar almış olsak da, yönetimimiz, hocamız ve taraftarlarımızla birlikte, Basketbol Süper Ligi'ne Manisa gerçeğini tırnaklarımızla kazıyarak herkese göstermiş olduk. Basketbol takımımızın Süper Lig'e sürpriz olarak çıkmadığının herkes farkına vardı ve takımımız taraflı, tarafsız tüm kesimlerin saygısını kazandı. Her ne kadar play-off şansımızı son maçta kaçırmış olsak da, ben başta sporcularımız olmak üzere, emeği geçen herkesi Manisalı hemşerilerim adına yürekten kutluyorum. Süper Lig'e yükselmemizde emeği geçen değerli Ceyhun Cabadak ile Süper Lig'de süper olduğumuzu herkese kanıtlayan ve yeni sezonda İran Milli Takımı ile anlaşan Sayın Hakan Demir hocalarımıza hem şahsım hem de hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Gelecek sezon değerli baş antrenörümüz Ahmet Kandemir öncülüğünde iyi bir planlamayla daha iyi yerlere geleceğimize canı gönülden inanıyor, şimdiden kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Manisa'yı spor şehri yapma yolunda çok büyük katkılar sağladık"

Yıllarını sporunu içerisinde geçiren, sporla bağını hiçbir zaman koparmamış birisi olarak gençlere spor yapma imkanı sunmaktan ve spora hizmet etmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Cengiz Ergün, "2009 yılında göreve geldiğimizde Manisa Büyükşehir Belediyespor kısıtlı imkanlarla ve sınırlı sporcu sayısıyla birkaç branştan ibaret bir kulüptü. O günden bu yana gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan ve her türlü bağımlılıktan uzak durmasının en önemli faktörlerinden bir tanesinin eğitimden sonra spor olduğunu her fırsatta vurguladım. Bu düşünceden hareketle Manisa Büyükşehir Belediyespor'un tesisleşme ve diğer spor branşlarında hep daha ileriye gitmesine vesile olduk. Geldiğimiz noktada Tarık Almış Spor Salonu ve Kapalı Yüzme Havuzu, Mümin Özkasap, Halil Onultmak, Fikri Bayrıl, Necmi Temizel, Tevfik Lav, Ertuğrul Dilek ve Sümerpark Bülent Yelkenci Spor Tesisleri gibi çok sayıda tesisi gençlerimizin hizmetine kazandırdık. Salihli ilçemize içinde olimpik yüzme havuzunun da bulunduğu muazzam bir spor salonu kazandırdık. Gördes ilçemizde Spor Toto Teşkilatı, Manisa Büyükşehir Belediyemiz ve Gördes Belediyemiz işbirliğiyle güzel bir spor tesisi inşa ettik. Kırkağaçlı gençlerimize Kırkağaç Belediyemiz işbirliğiyle kapalı halı saha kazandırdık. Her yaştan ve her kesimden vatandaşımız spor yapabilsin düşüncesiyle bisiklet yolları yaptık. Vestel işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu'nu da dahil ettiğimizde Manisa'mızı spor şehri yapma yolunda çok önemli ve çok büyük katkılar sağladığımızı gururla ifade ediyorum" dedi.

"15 branşta sayısız sporcu bünyemizde"

Manisa Büyükşehir Belediyespor çatısı altında çocukların ve gençlerin daha çok spor yapma imkanı bulabilmesi için çok sayıda branşta hizmet verdiklerini kaydeden Başkan Ergün, "Judoda, cimnastikte, okçulukta, atletizmde, basketbolda, voleybolda, motor sporlarında, badmintonda, dağcılıkta, yüzmede, izcilikte, eskrimde, karatede, teniste, avcılık ve atıcılıkta; tam 15 branşta sayısız başarılara imza atan sporcuları bünyemizde bulundurmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyespor bugün yaklaşık 2 bin 400'ün üzerinde lisanslı, 5 binin üzerinde de lisanssız sporcusuyla kocaman bir aile oldu. Ve bu ailenin içinden yetişen voleybolcu kızlarımız da bu yıl bizlere büyük bir gurur yaşattı. Onlara da ayrı bir parantez açmadan geçmek istemiyorum. Bünyemizden yetişen voleybolcu kızlarımız, bölgesel ligde 3'te 3 yaparak, Çanakkale'deki 2. Lig terfi müsabakalarına katıldı. Burada da rakiplerine set vermeyen ve Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Ligi'ne yükselme başarısı gösteren sporcularımızı, antrenörlerini ve yöneticilerimizi de bir kez daha yürekten kutluyorum" diye konuştu.

"AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE 6 MİLYONUN ÜZERİNDE DESTEK SAĞLADIK"

Spora sağlanan desteğin Manisa Büyükşehir Belediyespor'la sınırlı olduğunu dile getiren Başkan Cengiz Ergün, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana malzeme desteği sağladığımız; Manisa'mızın büyükşehir olmasıyla birlikte de nakdi destek verdiğimiz amatör spor kulüplerimize katkılarımız devam ediyor. Manisa'mızda gençlerimizin spor yapmalarına imkan sağlayan amatör kulüplerimize 2016 yılından bu yana 6 milyon liranın üzerinde bir destek sağlamış olduk. Her şey çocuklarımızın ve gençlerimizin daha iyi şartlarda spor yapması içindir. Onlar için ne yapsak az. Tek isteğimiz yeni Caner Erkin'ler, Arda Turan'lar, Ayşe Begüm Onbaşı'lar, Mert Şişmanlar gibi başarılı sporcuların Manisa'nın bağrından çıkmasıdır. Bu noktada Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bizler üzerimize düşeni yapmaya, sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"TÜM BAŞKAN VE YÖNETİCİLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"



Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Genel Kurulu için bir arada olduklarını söyleyen Başkan Ergün, "Az önce özetlediğim başarılarda değerli katkıları olan başta mevcut Başkan ve değerli yönetimi olmak üzere, bu kulüpte görev yapmış tüm başkan ve yöneticilere de Manisalı hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Aramızdan ayrılanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yapılacak genel kurulun ardından oluşacak yeni yönetimin de yine aynı heyecan ve aşkla çocuklarımıza spor yapma imkanı sunacaklarından, yeni başarılara yelken açacaklarından hiç şüphem yoktur" ifadelerini kullandı.

YÖNETİM KURULU LİSTESİ OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ



Ardından tek liste ile gidilen genel kurulda Asil üyeliklerini Bora Çaylan, Akif Özer, Ali Caner Vatansever, Engin Altun, Fevzi Açıkel, Gökmen Aytaç, Metin Memiş, Mustafa Pekçetin, Mustafa Yücel, Onur Örenay, Orhan Haşim Elmalı ve Özcan Nalbantlar, Yedek Üyeliklerini ise Yücel Özsoy, Erhan Yavuz, Mehmet Cem Çöllü, Bahadır Belek, Talip Akbaş, Fethi Nazım Obüs, İlhan Emir, Gökhan Aytaç, Tayfun Çaylan, Berkan Kadayıfçılar, Mehmet Toy ve Gökhan Dürgen'in yaptığı Yönetim Kurulu listesi oy birliği ile kabul edildi.

"MANİSA'MIZIN ADINI HER ALANDA EN YUKARIYA TAŞIMAK İÇİN TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"



Yönetim Kurulu seçiminin ardından Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Bora Çaylan, yaptığı konuşmasında FİBA'dan Avrupa Kupası ile ilgili davet beklediklerini ifade ederek, bu sezon büyük ihtimalle Manisa'yı Avrupa'da temsil edeceklerini söyledi. Çaylan, "Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Divan Heyeti, çok değerli genel kurul üyelerimiz. Sizleri takdirleriyle ve desteğiyle Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kuruluna seçilmiş bulunmaktayız. Verdiğiniz destek ve bize duyduğunuz güven için şahsım ve yönetim kurulum adına hepinize tek tek teşekkür ederim. Görev süremiz boyunca duyduğunuz güvene layık bir şekilde çalışıp, kulübümüzü daha büyük başarılara ulaştırmak ve güzel Manisa'mızın adını her alanda en yukarıya taşımak için tüm gücümüzle çalışacağız" dedi.

BASKETBOLDA HEDEF AVRUPA KUPALARINDA MÜCADELE ETMEK



Çaylan konuşmasının devamında, "Yönetim kurulunda 6 yıllık görev süremin sonucunda 8 ay kadar önce kulüp başkanlığına seçilmiştim. Yönetim kurulu üyeliğim sürecinde Mevlüt Aktan ve Mehmet Güzgülü Başkanlarım ile birlikte çalışarak onlardan öğrendiklerimle bugün kulüp başkanı olarak bayrağı bir kez daha devralıyorum. Bu süre zarfında 6 yıl önce kurduğumuz basketbol şubemizin ikinci ligden Avrupa'nın en zor liglerinden olan Türkiye Basketbol Süper Ligi'ne yükselmesini sağladık. Önümüzdeki sezona daha güçlü ve iddialı bir takım oluşturarak daha büyük başarılara imza atmayı, Avrupa kupalarında mücadele etmeyi hedeflemekteyiz. Basketbolun yanında şehrimizde çok sevilen diğer bir salon sporu olan voleybol branşında kendi öz kaynaklarımızdan yetişen kızlarımızın namağlup şekilde ikinci lige yükselmiş olması ile büyük bir gurur yaşadık. Önümüzdeki sezon çoğunluğu altyapı sporcularımızdan oluşan bir takım ile Tarık Almış Spor Salonu'nda zevkli ve heyecanlı maçlar seyrettirecek bir takım oluşturacağız. Şimdiden hepinizi bu maçlara davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

CENGİZ ERGÜN ÖNCÜLÜĞÜNDE MANİSA BBSK BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞUYOR



15 branşta yapılan yatırımlar ile önemli başarılar yakaladıklarını ifade eden Çaylan, "Toplam 15 branşta mücadele eden bireysel sporcular ile birçok Türkiye Şampiyonluğu ve madalyalar kazanıp milli forma ile mücadele ederek hepimizin göğsünü kabartmışlardır. Amacımız ülkemizi başarı ile temsil etmiş, milli takım ile madalyalar kazanmış sporcu sayısını daha da arttırmaktır. Bu hedefleri koyarak bu başarılara ulaşma konusunda ise en büyük desteği veren kişi Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'dür. Bizlerin önündeki engelleri kaldırarak, her türlü imkanı sunan, her zaman yanımızda olan, gücümüze güç katan Sayın Cengiz Ergün'e sizlerin huzurunda bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Kendisinin spora olan sevgisi ve tutkusu Manisa ve bizler için çok büyük bir şanstır. Belediyemizin şehrimize kazandırdığı spor tesisleri her geçen gün artmaktadır. Bizlere düşen de bu imkanları en iyi şekilde kullanıp kulübümüzü tüm branşlarda daha başarılı hale getirmek ve Manisa'nın çocuklarını daha fazla sporla buluşturmaktır. Sporun içinde gelen değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızın öncülüğünde çocuklarımızı ve gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak için onları spora teşvik edecek çalışmaların içerisinde olmaya devam edeceğiz" dedi.