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Spor

Manisa FK 3 yıl sonra bir ilki yaşadı

Menemenspor'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Manisa Futbol Kulübü, 3 yıl sonra ilk kez üst üste 2 yenilgi aldı.

DHA16 Eylül 2021 Perşembe 13:36 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 13:36
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TFF 1'inci Lig'deki tarihinin ilk sezonuna 3'te 3'le zirve ortağı olarak başladıktan sonra geçen hafta evinde Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a 1-0 yenilip geçen sezon 2'nci Lig'den beri sürdürdüğü 39 maçlık yenilmezlik ünvanını kaybeden Manisa Futbol Kulübü, hafta içi mesaisinde de Menemenspor önünde şok yaşadı. Rakibine deplasmanda 2-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 3 yıl sonra ilk kez üst üste 2 mağlubiyet aldı.

Manisa FK, son olarak 2'nci Lig'deki ilk sezonu olan 2018-2019'da 22 Eylül 2018'de Etimesgut Belediyespor'a 1-0, 30 Eylül 2018'de ise Tarsus İdmanyurdu'na 3-1 mağlup olmuştu. O tarihten beri 3 sezondur hiç art arda 2 maç kaybetmeyen Manisa ekibi, müthiş başladığı sezonda yaşadığı düşüşe cumartesi günü evinde Bandırmaspor'u yenerek son vermeye çalışacak.

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