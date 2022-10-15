Manisa FK - Altay maçından galip çıkmadı

Spor Toto 1. Lig'deki Ege derbisinde Manisa Futbol Kulübü, evinde 1-0 öne geçtiği maçta Altay'la 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 70'inci dakikada Mehmet Uysal, İzmir temsilcisinin golünü ise 88'inci dakikada penaltıdan Paixao kaydetti. Bu sonuçla Manisa FK 12, düşme hattındaki Altay ise 7 puana ulaştı.

MAÇTAN DAKİKALAR



4. dakikada sol kanattan Çağrı'nın kullandığı taç atışında Altay savunması topu uzaklaştırmak isterken, meşin yuvarlak ceza sahası içerisinde Batuhan'ın ayağında kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top az farkla direğin yanından auta çıktı.

8. dakikada Manisa FK savunmasından gönderilen uzun topta Altay savunmasında İbrahim'den seken meşin yuvarlağı kontrol eden Batuhan'ın müsait pozisyonda sert şutunda top İbrahim'e çarparak kornere çıktı.

23. dakikada Altay atağında topla buluşan Enes, ceza sahası dışından yaptığı vuruşunda top Manisa FK kalecisi Ömer'de kaldı.

33. dakikada Muhammet'in sağ kanattan açtığı ortada ceza sahası içerisinde bulunan Nizamettin'in kafa vuruşunda top direğin üstünden auta gitti.

35. dakikada Manisa FK atağında savunmadan seken topa ceza sahası dışından vuran Stark meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. VAR'a giden hakem Alper Akarsu, topun Batuhan'ın eline çarpması nedeniyle golü iptal etti.

39. dakikada Manisa FK atağında ceza sahası içerisinde Batuhan'ın pasıyla altıpasın önünde topla buluşan Nizamettin'in bekletmeden şutunda kaleci Ozan son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

55. dakikada Adem'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Batuhan'ın ayak içi vuruşunda kaleci Ozan son anda uzanarak topu kornere çeldi.

67. dakikada Nizamettin'in pasında topla buluşan Diallo ceza sahası içerisine girerek yaptığı sert vuruşta top sol direğe çarpıp oyun alanına döndü.

66'ncı dakikada Altay hücumunda Paixao'nun defansın arkasına attığı pasında topla buluşan Yusuf, kaleci Ömer ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Ömer'in kurtardığı topu defans uzaklaştırdı.

70. dakikada Batuhan'ın pasında ceza sahası içerisine giren Mehmet vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu 1-0

87. dakikada Paixao'nun serbest vuruşunda topun Manisa FK savunmasındaki Adem'in eline çarpması sonrası hakem Alper Akarsu pozisyonu VAR'da değerlendirerek Altay lehine penaltı noktasını işaret etti.

88. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Paixao topu ağlara gönderdi. 1-1

90+2. dakikada Manisa FK atağında Grezda'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Domgjonas'ın müsait pozisyonda vuruşu üstten auta çıktı.

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Alper Akarsu xx, Gökhan Memişoğlu xx, Erkan Akbulut xx

Manisa FK: Ömer xx, Çağrı xx, Domgjonas xx, Ayberk xx, Muhammet Taha xx (Mehmet Uysal dk. 64 xxx), Burak xx, Stark xxx, Nizamettin xxx (Grezda dk. 90 ?), Batuhan xxx (Gakpa dk. 75 xx), Diallo xx, Adem xx

Yedekler: Birkan, Gakpa, Selim, Mert, Fırat, Haroun, Oktay, Kadir

Teknik Direktör: Levent Eriş

Altay: Ozan xx, Efe xx, Björkander xx, İbrahim xx, Naderi xx, Enes xx (Mehmet Gündüz dk. 70 xx), Ceyhun xx, Arda xx (Nurettin dk. 78 xx), Salih xx, Yusuf x (Erdem dk. 78 xx) , Paixao xxx (Kutay dk. 90 ?)

Yedekler: Eren, Mustafa, Sefa, Murat, Tugay, Ege,

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Goller: Mehmet (dk. 70) (Manisa FK), Paixao (dk. 88) (Altay)

Sarı kartlar: Yusuf, Mehmet Gündüz, Salih (Altay), Ayberk (Manisa FK)