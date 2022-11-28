Manisa FK, Altınordu'yu 3 golle geçti

Spor Toto 1'inci Lig'de Altınordu'ya konuk olan Manisa Futbol Kulübü rakibini 3-1 yendi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada gol perdesini 26'da Batuhan açtı ve Manisa FK ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Selim, 68'de farkı ikiye çıkarırken, Batuhan 72'de kendisinin ikinci takımının üçüncü golüne imza attı. Maçta son sözü Altınordulu Ali Dere söyledi. Bu sonuçla son 5 maçını kaybeden Altınordu, 12 puanla düşme hattında kaldı. Manisa FK ise puanını 23 yapıp Play-Off potasına girdi.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Cem Özbay, Suat Güz

ALTINORDU: Ali Emre - Rıdvan (Dk. 79 Furkan), Yusuf Arslan, Erdi, Ali Dere, Metehan, Kubilay (Dk. 46 Sami), Hasan Hüseyin, Ahmet İlhan, Kürşad (Dk. 20 Emircan) (Dk. 81 Yusuf Can), Şeref

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Muhammed Birkan - Muhammet Taha, Ba, Ayberk, Çağrı, Nizamettin (Dk. 82 Mehmet), Burak, Prib (Dk. 83 Kadir Kaan), Gakpa (Dk. 64 Selim), Diallo, Adem (Dk. 23 Batuhan)

GOLLER: Dk. 90+2 Ali Dere (Altınordu), Dk. 26 ve Dk. 72 Batuhan, Dk. 68 Selim (Manisa FK)

SARI KARTLAR: Kubilay, Erdi, Emircan (Altınordu), Prib, Diallo (Manisa FK)