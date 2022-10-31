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Spor

Manisa FK, Ankara'da 3 puanı 3 golle aldı

Manisa FK, Spor Toto 1. Lig'in 11. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.

AA31 Ekim 2022 Pazartesi 22:44 - Güncelleme:
Manisa FK, Ankara'da 3 puanı 3 golle aldı
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Spor Toto 1. Lig'in 11. hafta kapanış maçında Manisa FK, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi.

Bu sonuçla Gençlerbirliği üst üste 4. mağlubiyetini aldı. Ligde 6 puanla 18. sırada bulunan başkent ekibinin galibiyet hasreti ise 8 maça çıktı.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Oğuz Terzi, Sezgin Çınar

GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd Adıyaman, Göktuğ Erdem (Dk. 46 Mert Kula), Metehan Mert, Gökhan Gül, Musa Şahindere (Dk. 73 Seyit Ali Kahya), Grechyshkin, Barış Alıcı, Aksel Aktaş (Dk. 57 İlker Karakaş), Serdarcan Eralp, Belyaev, Ahmet Arda Tuzcu

MANİSA FK: Ömer Kahveci, Muhammet Taha Şahin, Ayberk Karapo, Domgjonas, Çağrı Giritlioğlu, Nizamettin Çalışkan, Stark (Dk. 90 Fırat Sarı), Burak Altıparmak (Dk. 90 Kadir Kaan Yurdakul), Diallo (Dk. 76 Selim Ilgaz), Batuhan Kör (Dk. 67 Mehmet Uysal), Adem Büyük (Dk. 90 Grezda)

GOLLER: Dk. 20 Burak Altıparmak, Dk. 31 Adem Büyük, Dk. 80 Nizamettin Çalışkan (Manisa FK), Dk. 23 Ahmet Arda Tuzcu (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Dk. 45+3 Adem Büyük, Dk. 48 Nizamettin Çalışkan, Dk. 70 Mehmet Uysal (Manisa FK), Dk. 45+3 Metehan Mert, Dk. 45+4 Ahmet Arda Tuzcu, Dk. 76 Serdarcan Eralp (Gençlerbirliği)

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