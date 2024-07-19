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Spor

Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda TFF Başkanlığına seçilen İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulu listesinde yer alan Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, kulüpteki görevinden istifa etti.

IHA19 Temmuz 2024 Cuma 10:14 - Güncelleme:
Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan istifa etti
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Manisa Futbol Kulübü'nün Başkanı Mevlüt Aktan, yeni TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulu listesine girdi. Bu sebeple Aktan, Manisa FK'daki görevinden istifa etti. Konuyla ilgili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Başkanımız Mevlüt Aktan, gerçekleştirilen Türkiye Futbol Federasyonu Mali ve Seçimli Genel Kurulu sonucu TFF'nin yeni Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun Yönetim Kurulu Listesi'nde yer almıştır.

Bu gelişme sonrası Başkanımız Mevlüt Aktan Manisa Futbol Kulübü Başkanlığı'ndan istifa etmiştir. Yeni başkanımız ve yönetim kurulumuz önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanacaktır. Bu vesileyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi seçilen Sayın Mevlüt Aktan'ı ve yeni Yönetim Kurulu Üyeleri'ni tebrik ediyor, Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

  • Manisa FK
  • Mevlüt Aktan
  • istifa

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