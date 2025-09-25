İSTANBUL 25°C / 19°C
Spor

Manisa FK, Bodrum FK mesaisine başladı

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında evinde Bodrum FK'yı ağırlayacak olan Manisa Futbol Kulübü, karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

25 Eylül 2025 Perşembe 14:38
Manisa FK, Bodrum FK mesaisine başladı
Ligin 7. haftasında deplasmanda Bandırmaspor'u 4-1 yenerek moral bulan ve bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini alan Manisa FK, kendi evinde oynayacağı Bodrum FK karşılaşmasının hazırlarına başladı.

Siyah-beyazlılar, 28 Eylül Pazar günü saat 16.00'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Bodrum FK maçı öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde yapılan idmanda, Bandırmaspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve dar alan oyunları oynadı.

Manisa FK, Bodrum FK mücadelesinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

