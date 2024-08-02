Manisa FK, Bolu'daki kamp sürecini tamamladı

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'de yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da gerçekleştirdiği kampı bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleşen antrenman sonrasında iki günlük izine ayrılan siyah-beyazlılar, 5 Ağustos Pazartesi günü Manisa'da toplanarak 1. Lig'in ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına başlayacak.
Manisa FK, 10 Ağustos Cumartesi saat 19.15'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda İstanbulspor ile karşılaşacak.