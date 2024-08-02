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Spor

Manisa FK, Bolu'daki kamp sürecini tamamladı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Manisa Futbol Kulübü, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla Bolu kampı çalışmalarını tamamladı.

IHA2 Ağustos 2024 Cuma 16:07 - Güncelleme:
Manisa FK, Bolu'daki kamp sürecini tamamladı
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Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'de yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da gerçekleştirdiği kampı bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleşen antrenman sonrasında iki günlük izine ayrılan siyah-beyazlılar, 5 Ağustos Pazartesi günü Manisa'da toplanarak 1. Lig'in ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

Manisa FK, 10 Ağustos Cumartesi saat 19.15'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda İstanbulspor ile karşılaşacak.

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