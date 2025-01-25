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Spor

Manisa FK, Dino Arslanagic'i renklerine bağladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, bir dönem Göztepe forması da giyen 31 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu Dino Arslanagic ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

IHA25 Ocak 2025 Cumartesi 12:57 - Güncelleme:
Manisa FK, Dino Arslanagic'i renklerine bağladı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, tecrübeli savunma oyuncusu Dino Arslanagic'i kadrosuna kattı. İmza töreninde konuşan Arslanagic, "Manisa Futbol Kulübü formasıyla yeniden Türkiye'de olduğum için mutluyum" dedi.

Manisa Futbol Kulübü, 31 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu Dino Arslanagic ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Manisa FK'ya imza attığı için heyecanını dile getiren Bosna Hersek asıllı Belçikalı futbolcu, "Türkiye'ye ve Türk futboluna alışık bir oyuncuyum. Göztepe ile çok güzel 2 sezon geçirdim. Aynı heyecan ve istekle yeniden Türkiye'de ve Manisa Futbol Kulübü'nde olduğum için mutluyum. Takımıma en üst seviyede katkı vererek başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum" diye konuştu.

SERKAN İŞYAPAN: "DİNO ARSLANAGİC, TAKIMIMIZA GÜÇ KATACAK"

Yeni transfer Dino Arslanagic'in deneyimiyle takıma güç katacağını ifade eden Manisa FK Sportif Direktörü Serkan İşyapan ise, "Dino Arslanagic, kariyerli ve tecrübeli bir stoper. Daha önce Göztepe formasıyla hem Süper Lig'de hem de 1. Lig'de başarılı performanslar sergiledi. Aynı gücü ve tecrübeyi takımımıza kazandıracağına inanıyoruz. Dino Arslanagic'e Manisa Futbol Kulübü forması altında başarılar diliyorum" dedi.

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