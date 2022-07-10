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Spor

Manisa FK Douglas'ın peşinde

Stoper arayışlarını sürdüren Manisa FK'nın, Giresunspor ile yollarını ayıran Douglas'ı kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

DHA10 Temmuz 2022 Pazar 14:18 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig temsilcisi Manisa Futbol Kulübü, stoper transferi için düğmeye bastı. Ege temsilcisinin GZT Giresunspor'la yollarını ayıran Brezilyalı defans Douglas'la ilgilendiği ifade edildi.

Kariyerine Juventude takımında başlayan ardından sırasıyla Vasco da Gama, Dnipro, Sao Paulo ve Chapecoense ekiplerinde görev alan 1.90 boyundaki tecrübeli isim geçen sezon Giresun formasıyla 10 lig, 1 kupa maçına çıktı. Manisa FK'nın Douglas'ın yanı sıra iki de yerli defans takviyesi yapacağı kaydedildi.

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