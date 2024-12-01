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Spor

Manisa FK düşme hattına girdi

1'nci Lig'de deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler takımına 3-2 yenilen Manisa Futbol Kulübü, 14'üncü hafta itibariyle düşme hattına girdi.

DHA1 Aralık 2024 Pazar 15:24 - Güncelleme:
Manisa FK düşme hattına girdi
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Üst üste 2'nci, son 6 maçta ise 5'inci mağlubiyetini alan siyah-beyazlılar bir türlü toparlanamadı. Teknik Direktör Çağdaş Çavuş, Diyarbakır deplasmanında istemedikleri bir gol yediklerini belirterek, "Maçın ilk devresinde istediğimiz oyun kurgusunu gerçekleştiremedik. İkinci devre iyi reaksiyon gösterdik. Çok doğru pozisyon alamadığımız noktada gol yedik. 3-1 den sonra iyi oynadık. Pozisyonları değerlendiremedik. Çok pozisyona girip değerlendirememek oyunu farklı sonuçlara götürüyor. Basit gol yiyince oyunu lehimize geliştiremiyoruz. Rakibimizin güzel bir stadı var ancak zemini iyi değil" dedi.

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