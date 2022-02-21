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Spor

Manisa FK evinde 2 golle kazandı

Manisa FK, Spor Toto 1. Lig'in 26. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 2-1 yendi.

21 Şubat 2022 Pazartesi 18:10 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 18:10
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Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Manisa FK, sahasında karşılaştığı Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.

STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Cihan Aydın, Serdar Diyadin, Cemal Alpay

MANİSA FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Landre, Sadi Karaduman, Özgür Çek (Dk. 46 Veli Çetin), Nizamettin Çalışkan (Dk. 78 Sousa), Hakan Barış, Kouter, Gakpa (Dk. 89 Bedirhan Altunbaş), Erhan Çelenk (Dk. 46 Diallo), Ozegovic (Dk. 68 Okan Eken)

BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Vrsajevic (Dk. 59 Emre Nefiz), Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Oğuz Gürbulak (Dk. 82 Atalay Babacan), Serkan Göksu (Dk. 59 Yusuf Gültekin), Mrsic (Dk. 75 Mevlüt Erdinç), Onur Ayık, Del Valle (Dk. 75 Atakan Üner), Bammou

GOLLER: Dk. 24 Bammou (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 30 Gakpa (Penaltıdan), Dk. 49 Muhammet Taha Şahin (Manisa FK)

KIRMIZI KART: Dk. 35 Kouter (Manisa FK)

SARI KARTLAR: Dk. 76 Yusuf Gültekin, Dk. 85 Alim Öztürk (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 89 Hakan Barış (Manisa FK)

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