Manisa FK, hoca arayışlarına devam ediyor

Teknik direktörlük görevi için listesine ilk olarak Recep Uçar'ı alan Manisa FK'da başkan Mevlüt Aktan, İstanbul'a geldi ve Uçar'la görüştü. Recep Uçar, önceliğinin Süper Lig'de çalışmak olduğunu belirterek Başkan Aktan'a teşekkür etti.

OSMAN ZEKİ KORKMAZ İLE GÖRÜŞME



İstanbul'da bulunan Mevlüt Aktan, geçtiğimiz sezon İstanbulspor'u Süper Lig'e taşıyan Osman Zeki Korkmaz'la görüştü. Korkmaz'la yapılan görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi.

KORKMAZ'I BOLUSPOR DA İSTEDİ



Öte yandan; Osman Zeki Korkmaz'a 1. Lig takımı Boluspor'da teklif yapmıştı. Şu anda İstanbul'da Pro-Lisans eğitiminde bulunan Korkmaz'ın kısa süre içerisinde kararını vermesi bekleniyor.

GEÇEN SEZON ERİŞ VE KOŞUKAVAK ÇALIŞTI



1.Lig'i 56 puanla 8. sırada tamamlayan Manisa FK'da geride kalan sezonda Levent Eriş ve Yalçın Koşukavak çalıştırmıştı.