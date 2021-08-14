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Spor

Manisa FK İstanbulspor'u deplasmanda devirdi! Tam 7 gol...

TFF 1'inci Lig'in ilk haftasında Manisa FK, deplasmanda İstanbulspor'u 4-3 mağlup etti.

14 Ağustos 2021 Cumartesi 22:14 - Güncelleme: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 22:14
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TFF 1'inci Lig'in ilk haftasında Manisa FK, deplasmanda İstanbulspor'u 4-3 mağlup etti. Manisa FK'ya galibiyeti getiren golleri, 8, 67 ve 88'inci dakikalarda Orgill ile 33'üncü dakikada Sousa kaydetti. İstanbulspor'un golleri ise 41, 64 ve 90+5'inci dakikalarda İbrahim Yılmaz'dan geldi.

STAT: Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Anıl Usta, Özcan Sultanoğlu

İSTANBULSPOR: Alperen Uysal, Melih Kabasakal, Etoga, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Muammer Sarıkaya (Dk. 60 Abdullah Dijlan Aydın), Oğuzhan Berber, Abazaj (Dk. 85 Berkay Görmez), Cajic (Dk. 72 Rroca), Ethemi (Dk. 60 Emir Kaan Gültekin), İbrahim Yılmaz

MANİSA FK: Birkan Tetik, Mehmet Yılmaz, Ahmet Kesim, Sadi Karaduman, Erhan Kara, Sousa (Dk. 90 Mustafa Durak), Nizamettin Çalışkan, Kouter (DK. 70 Kubilay Aktaş), Sertaç Çam (Dk. 90 Kemal Rüzgar), Anıl Koç (Dk. 71 Tormin), Orgill (Dk. 90 Mehmet Uysal)

GOLLER: Dk. 41, Dk. 64 ve Dk. 90+5 (P) İbrahim Yılmaz (İstanbulspor) - Dk. 8, Dk. 67 ve Dk. 88 Orgill, Dk. 33 Sousa (Manisa FK)

SARI KARTLAR: Mehmet Yeşil, Oğuzhan Berber (İstanbulspor) -

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