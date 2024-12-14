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Spor

Manisa FK kendine geldi

1'inci Lig'de teknik direktör Çağdaş Çavuş ile yollarını ayıran Manisa Futbol Kulübü, çalıştırıcısından yoksun çıktığı ilk maçta deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

DHA14 Aralık 2024 Cumartesi 13:16 - Güncelleme:
Manisa FK kendine geldi
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Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birleşme yoluna giden ve ardından sürecin devam etmesi açısından istifa eden yönetim de alınan galibiyetin ardından rahatladı. Son 3 maçını kaybedip Ankaragücü deplasmanına çıkan siyah-beyazlılar 20 puana yükseldi.

Manisa FK Teknik Sorumlusu Osman Bilik, önemli bir galibiyet elde ettiklerini dile getirdi. Oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini aktaran Bilik, "Oyun planına sadık kalarak kazandık. Pozisyonlar verdik ama biz de pozisyonlara girdik. İkinci yarı daha fazla topa sahip olduk. Arkadaşlarımız 3 puanı almayı başardı. İnşallah Manisa FK çok daha iyi yerlere gelecektir" ifadelerini kullandı.

  • manisa fk
  • 1. lig
  • galibiyet

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