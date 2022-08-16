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Spor

Manisa FK Mamadou Diarra'nın peşinde

Transfer çalışmalarını sürdüren Manisa FK, Giresunspor ile yollarını ayıran Senegalli stoper Mamadou Diarra ile görüşmelere başladı.

DHA16 Ağustos 2022 Salı 12:43 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig'de ilk hafta maçında evinde Boluspor'a 1-0 yenilerek sezona kötü başlayan Manisa Futbol Kulübü, transferde atağa kalktı. Alınan mağlubiyet sonrası özellikle savunmaya takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlıların Mamadou Diarra ismi üzerinde durduğu kaydedildi.

Son olarak Giresunspor forması giyen ve yeşil-beyazlılarla yollarını ayıran Senegalli oyuncunun görüşmelere olumlu yaklaştığı ifade edildi. Türkiye liglerini yakından tanıyan Diarra, Giresunspor'dan önce Boluspor ve Bursaspor formalarını da terletti. Diarra, geçen sezon Süper Lig'de Giresunspor'la 28 maça çıkıp 1 kez fileleri sarstı. Manisa ekibi bu haftayı bay geçecek.

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