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Spor

Manisa FK, Muhammed Mert'i kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Hatayspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Muhammed Mert'i kadrosuna kattı.

IHA1 Mart 2023 Çarşamba 18:57 - Güncelleme:
Manisa FK, Muhammed Mert'i kadrosuna kattı
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Manisa Futbol Kulübü, Atakaş Hatayspor'da forma giyen 28 yaşındaki Muhammed Mert ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Futbol Şube Sorumlusu Erdem Özkan katıldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Muhammed Mert, "Manisa Futbol Kulübü gibi hedefleri olan bir camiaya geldiğim için mutluyum. Takım arkadaşlarım ile birlikte Süper Lig için mücadele edeceğiz. Sezon sonunda hedeflediğimiz Süper Lig'e çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Muhammed Mert transferiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Futbol Şube Sorumlusu Erdem Özkan ise, "Devre arası transfer çalışmalarımız sürüyor. Bugün de Süper Lig tecrübesi olan ve takımımıza güç katacak bir oyuncu olan Muhammet Mert'i kadromuza katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Muhammed'e Manisa Futbol Kulübü formasıyla başarılar diliyorum" dedi.

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