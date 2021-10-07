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Spor

Manisa FK Naci Şensoy ile anlaştı

TFF 1'inci Lig'de son 5 maçından mağlubiyetle ayrılan Manisa Futbol Kulübü'nde Serkan Özbalta'dan boşalan teknik direktörlük görevine Naci Şensoy getirildi.

DHA7 Ekim 2021 Perşembe 16:59 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 16:59
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Siyah-beyazlı kurmaylar, son olarak Kosova'da görev alan 63 yaşındaki Naci Şensoy'la her konuda anlaştı. Kosova doğumlu olan Şensoy, kariyerinde daha önce Alibeyköyspor, Gençlerbirliği, Azerbaycan ekibi Turan, Bulgaristan takımları FC Pirin, FC Belasitsa ve Lokomotiv Plovdiv, Arnavutluk ekipleri Bylis Ballsh ve FK Kukesi, Kuzey Makedonya temsilcileri Pelister Bitola ve Makedonija ile son olarak yine Kosova'da KF Liria takımında görev yaptı.

ÖZBALTA'YA TEŞEKKÜR

Manisa FK'da Başkan Mevlüt Aktan, takımdan ayrılan Teknik Direktör Serkan Özbalta ile bir araya gelip, verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti. Özbalta'ya kulübün ürünlerinin yer aldığı hediyeler takdim eden Aktan, kariyerinde başarılar diledi. Siyah-beyazlı takım, geçen sezon Özbalta yönetiminde Türkiye liglerinde 29 yıl sonra bir ilki gerçekleştirip namağlup 2'nci Lig'de şampiyonluğa ulaşmıştı.

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