Manisa FK namağlup serisine devam ediyor

DHA 23 Ağustos 2021 Pazartesi 11:57 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 11:57

Tarihinde ilk kez TFF 1'inci Lig'de yer alan siyah-beyazlı ekip, ilk hafta İstanbulspor'u deplasmanda 4-3 yendikten sonra dün iç sahada Denizlispor'u da takım kaptanı Nizamettin'in 79'uncu dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Liglerde 38 maçtır bileği hiç bükülmeyen Manisa FK, ilk 2 haftada kayıpsız 6 puana ulaşarak zirveye otak oldu. Yaptığı iddialı transferlerle bekleme yapmadan Süper Lig'e ulaşmayı hedefleyen Manisa ekibi iddiasını şimdiden kanıtladı.

Manisa FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Denizlispor galibiyetinin ardından, "İstanbulspor maçından sonra bu mücadelenin zor olacağını oyuncularımla paylaşmıştık. Rakibimiz ilk haftanın ardından teknik direktör değişikliğine gitti. Transfer yasağını açıp yeni oyuncuları kadrolarına kattılar. Bu onlar için bir özgüven oluşturacaktı. Oyuncularımın gösterdiği özveri, coşku, sabır ve ciddiyetten son derece memnunum. Eğer ilk 6 veya ilk 2'nin içinde olmak istiyorsanız bu tarz maçları kazanmanız gerekiyor. Ligde haftalar geçtikçe her maça daha fazla ciddiyetle hazırlanmak zorundayız. Bu lig Konferans Ligi gibi, Avrupa Ligi gibi zor bir lig. Süper Lig'den yabancıların, tecrübeli yerlilerin olduğu bir lig. Bu ligde başarılı olmamız için çok çalışmamız gerekiyor" dedi.